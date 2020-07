Prémios da Música Portuguesa avançam com público

A gala de entrega dos Play - Prémios da Música Portuguesa, os primeiros oficiais que representam editoras e artistas, afinal vai mesmo realizar-se no Coliseu dos Recreios com público na plateia, no próximo dia 29. Ainda assim, segundo Paulo de Carvalho, editor-executivo dos prémios, a lotação estará abaixo do permitido, “não mais do que 400 pessoas, para garantir um evento seguro para todos”. Mesmo as nove atuações previstas (garantidos estão já duetos inéditos) não acontecerão em direto e “serão gravadas nos dois dias anteriores à gala”, revelou .









Promovido pela Passmúsica, que representa a Audiogest (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Fonográficos) e a GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), os prémios Play têm este ano a sua segunda edição, mas devido à situação pandémica irão realizar-se em moldes diferentes do que aconteceu no ano passado. “Já passámos por muitas fases e estamos a apurar o novo modelo todos os dias. O facto é que depois dos artistas nomeados seria injusto não os premiar”, diz Paulo de Carvalho, que fala do “um evento transversal e nacional” que a seu tempo conquistará o reconhecimento. “Os organizadores dos Brit Awards dizem que os primeiros cinco anos foram para habituar o público”, diz.