Primeiro dia do NOS Alive marcado pelo romance e pelo rock

Animação patente na face do público dá o mote para um festival que termina este sábado.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Correria louca entre as centenas de pessoas que esperavam esta quinta-feira, às 15h00, a abertura das portas no primeiro dia do NOS Alive. Em 12 edições, esta será das que mais emoções desperta nos festivaleiros, face à qualidade do cartaz.



Às 18h00, os primeiros milhares dos 55 mil que encheram o recinto, no Passeio Marítimo de Algés, já estavam a marcar posição no palco principal. Arctic Monkeys só começavam a tocar após as 12 badaladas, mas Miguel Araújo, o primeiro a entrar em ação, deu o mote para uma noite que se queria inesquecível.



O último álbum ‘Giesta’ marcou a atuação, mas o antigo líder de Os Azeitonas não se esqueceu de sucessos antigos. Acima de tudo, o concerto foi um ótimo aquecimento para a entrada de Bryan Ferry.



Com o sol a cair por trás do palco, não se poderia desejar melhor cenário para um romântico que aquece corações há quase cinco décadas. O antigo vocalista dos Roxy Music mostrou que, aos 72 anos, continua a mostrar que tem na voz de veludo o seu maior trunfo.



E, se o romantismo estava no ar, Trent Reznor e os seus Nine Inch Nails depressa o pontapearam dali para fora com um rock eletrónico frio, duro e rebelde. A noite, que já ia alta, rapidamente ficou revestida em tons bem negros.



Já após o fecho desta edição subiam ao palco os Snow Patrol e os Arctic Monkeys.



Sete detidos por especulação pela ASAE

Sete detidos em flagrante delito, dez processos-crime e 20 bilhetes apreendidos. Este é o resultado da ação esta quinta-feira promovida pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no combate ao crime de especulação na venda de bilhetes do Alive.



Segundo Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAE, a ação da instituição incidiu sobre a vigilância da oferta de ingressos, acima do valor facial, nas redes sociais. As detenções ocorreram na Maia, Porto, Coimbra, Pombal, Torres Vedras, Lisboa e Setúbal.