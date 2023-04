Projetos de Siza Vieira candidatos a património da UNESCO

O Pavilhão de Portugal, em Lisboa, o Museu de Serralves, no Porto, e a Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, são três dos projetos do arquiteto Álvaro Siza Vieira que fazem parte de uma lista de oito que compõem a candidatura a Património Mundial da UNESCO (a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).Intitulada ‘Obras de Arquitetura de Álvaro Siza em Portugal’, a candidatura, que foi apresentada na passada quinta-feira, inclui ainda o edifício da FAUP ( Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto), a Piscina das Marés (Leça da Palmeira), o Bairro da Bouça (Porto), a Igreja do Marco de Canavezes e a Casa Alves Costa (Caminha).