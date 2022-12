Quais as dez músicas de Natal mais odiadas?

Ranking Música 9. "Jingle Bells" 8. "Little Drummer Boy" 7. "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" 6. "Mary Did You Know" 5. "Baby, It’s Cold Outside" 5. "All I Want for Christmas is You" 5. "Last Christmas" 4. "Wonderful Christmastime" 3. "I Saw Mommy Kissing Santa Claus" 2. "Grandma Got Run Over by a Reindeer" 1. "Santa Baby"

Dezembro é o mês mais festivo do ano e, quer queiramos quer não, as músicas de Natal invadem todas as ruas e centros comerciais para nos 'obrigar' a entrar no espírito natalício. Há quem faça verdadeiros shows dentro do carro a dançar ao som de 'All I Want for Christmas is You', mas há também quem se transforme no 'Grinch' por esta altura do ano.Todos os anos há dezenas de listas com o Top 10 de músicas de Natal mais ouvidas ou favoritas, mas, este ano, a YouGov (empresa dedicada aos estudos de mercado) decidiu fazer a pergunta ao contrário: "Quais são as músicas de Natal que mais odeia?". Segundo o jornal The Hill, o questionário envolveu cerca de mil norte-americanos e só incluiu canções que pelo menos 50% dos participantes conheciam.'Grandma Got Run Over by a Reindeer' (tradução livre: A avó foi atropelada por uma rena), que ocupa a segunda posição na tabela, costuma fazer parte de algumas listas de músicas menos famosas. Já 'Santa Baby' ocupar o primeiro lugar no ranking parece ser uma surpresa.'Santa Baby' é um dos temas mais conhecidos em todo o mundo e já foi interpretado por várias celebridades.Eartha Kitt mostra o seu lado mais sensual ao interpretar 'Santa Baby' em 1953. A atriz canta não para o Pai Natal, mas para um pretendente que tenta conquistar com a sua voz angelical.A canção tornou-se mais tarde famosa com a interpretação de Madonna. Taylor Swift, Ariana Grande, Gwen Stefani e a personagem Miss Piggy também interpretaram esta icónica canção de Natal. Michael Bublé, um dos poucos vocalistas masculinos a cantar a canção, alterou muito do conteúdo para o seu tema de capa de 2017, incluindo a mudança de "Santa baby" para "Santa buddy".