Realizador de James Bond acredita que José Mourinho seria o vilão perfeito

O realizador do filme '007: Skyfall', Sam Mendes, acredita que José Mourinho seria um bom vilão para o próximo filme de 'James Bond'.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, Mendes foi questionado por um fã sobre quem seria um bom vilão para o próximo filme do 007 e o realizador não teve dúvidas na hora da resposta: "José Mourinho. Não se arranja melhor que isso".

O 'Special One', como é conhecido o treinador português, já participou em alguns anúncios publicitários e mais recentemente até entrou num videoclipe musical do artista de drill do Reino Unido Stormzy.

Mourinho sempre vestiu a capa de vilão com as suas declarações polémicas e, apesar de ser treinador de futebol, Sam Mendes acredita que seria a pessoa indicada para o papel.

O último filme do '007' foi lançado em 2021 e a produtora já revelou que faltam "pelo menos dois anos" antes de começarem a filmar o próximo, o que significa que dificilmente estreie antes de 2025.



O treinador José Mourinho até já participou nas gravações de um videoclipe, o "Mel Made Me Do It" do rapper britânico Stormzy. Uma das frases mais famosas do técnico "I prefer not to speak. If i speak, I am in big trouble", que se traduz em 'Prefiro não falar. Se falo, vou estar num grande sarilho', dita em 2014 quando orientou pela primeira vez o Chelsea, aparece no vídeo.