Robert Pattinson é o novo Batman

O ator inglês Robert Pattinson vai ser o próximo a encarnar a personagem de Batman no cinema.

Os media norte-americanos que cobrem a indústria do cinema anunciaram, há momentos, o acordo selado entre o protagonista da saga Twilight, e os estúdios da Warner Bros.

Segundo refere o site da revista ‘Variety’, o primeiro filme do homem morcego com Robert Pattinson no principal papel vai chamar-se simplesmente ‘The Batman’, e tem estreia mundial prevista para 25 de junho de 2021.

Robert Pattinson sucede a Ben Affleck no papel.