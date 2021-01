A "Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX", descreve-o como uma "figura marcante no estabelecimento de mudanças na tradição fadista".

Carlos do Carmo foi um dos mais premiados e aclamados fadistas portugueses. Morreu esta sexta-feira, aos 81 anos.Entre os seus maiores êxitos musicais encontram-se "Lisboa, Menina e Moça", "No teu Poema", "Canoas do Tejo" e "Por Morrer uma Andorinha".