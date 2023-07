Recorde os maiores êxitos de Sinead O'Connor

I Do Not Want What I Haven't Got

Sinead O'Connor morreu esta quarta-feira com 56 anos. A cantora irlandesa mais conhecida pelo êxito "Nothing Compares 2 U" deixou um legado de música memorável e uma carreira de controvérsias.A música conquistou um Grammy, um Brit Award e três prémios da MTV, e foi também a primeira cantora a recusar participar (e eventualmente receber um prémio) na gala dos Grammys.Recorde os maiores êxitos da cantora:The Lion and The CobraGospel OakThe Lion and The CobraFaith and CourageFaith and Courage

My Special Child



Troy - The Lion and The Cobra