Morreu a cantora Sinead O'Connor

A cantora irlandesa Sinead O'Connor, conhecida pela canção "Nothing compares 2-u" morreu aos 56 anos, informa o The Irish Times. A também compositora lançou dez álbuns ao longo da carreira.A causa de óbito de O'Connor não foi divulgada.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Sinéad. A sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento difícil", lê-se no comunicado da família citado pela agência noticiosa Efe e pelo jornal The Irish Times, numa notícia atualizada sobre a morte da cantora.

Sinéad O'Connor alcançou grande sucesso internacional na década de 1990 com a canção "Nothing compares 2 U", composta por Prince. Em 1990 foi eleita pela revista Billboard como o single n.º1 do ano.

A artista recebeu, no início deste ano, o prémio de álbum clássico irlandês nos RTÉ Choice Music Awards. Na data, em jeito de homenagem, Sinead O'Connor dedicou o álbum "I Do Not Want What I Haven't Got" a todos os membros da comunidade de refugiados da Irlanda.A compositora teve três filhos, um dos quais faleceu no ano passado com 17 anos. O jovem tinha fugido do hospital em que estava sob vigilância e decidiu pôr termo à vida.Na sua última publicação no Twitter, Sinead O'Connor deu conta da dor que vinha a sentir desde a perda do filho. "Tenho vivido como uma criatura noturna morta-viva desde então. Ele era o amor da minha vida, a lâmpada da minha alma", escreveu.