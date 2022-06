Regressar três anos depois – porque este concerto foi à venda em 2019 e há pessoas que têm o bilhete desde aí – é extraordinário", admitiu este sábado Álvaro Covões, da Everything is New, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, momentos antes do arranque do (muito aguardado) concerto dos Guns N’Roses.









