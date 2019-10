Relíquia religiosa aparece 21 anos depois no rio Pônsul

Uma relíquia religiosa furtada há 21 anos da aldeia de Louriçal do Campo, em Castelo Branco, foi encontrada esta semana no leito do rio Pônsul, a mais de 50 quilómetros de distância."Trata-se de um pequeno monumento em granito, conhecido como ‘alminha’, e foi detetado no leito do rio, perto da ponte e do cais fluvial de Lentiscais, após a descida acentuada do nível da água nas últimas semanas devido à seca", explicou fonte do Comando Distrital da GNR de Castelo Branco, que, tendo em conta o relevo acidentado do local, mobilizou uma equipa do subagrupamento de montanha da serra da Estrela para resgatar a escultura na última terça-feira, dia 15.Ao, Pedro Serra, presidente da Junta de Freguesia de Louriçal, adianta que a autarquia "já fez prova da propriedade da ‘alminha’, que vai ser restaurada e devolvida ao seu lugar original, perto do cemitério da freguesia".No local de onde este monumento dedicado a Nossa Senhora da Piedade foi roubado, a junta de freguesia mandou colocar outro idêntico após dezenas de pedidos por parte da população devota à santa. Perante o reaparecimento da relíquia original os moradores reclamam o seu regresso."A aldeia ficou revoltada quando a imagem original foi roubada porque este era um local onde muita gente rezava diariamente. Acho que a imagem deve regressar, mas desta vez temos de a fixar melhor para evitar o roubo", alerta José Martins, habitante da aldeia.