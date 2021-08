Aos 33 anos, Rihanna é a artista mais rica dos Estados Unidos, sendo oficialmente uma bilionária, termo que designa a riqueza acima dos mil milhões de dólares (844 milhões de euros).









Segundo a ‘Forbes’, a cantora já tem uma fortuna pessoal de 1,7 mil milhões de dólares (cerca de 1,43 mil milhões de euros), valor que faz dela a 16ª mulher mais rica dos EUA. No campo das celebridades, apenas a apresentadora Oprah Winfrey está à sua frente, na 12ª posição, com uma fortuna avaliada em 2,7 mil milhões de dólares (2,28 mil milhões €).





Leia também Kim Kardashian chega à lista de bilionários da Forbes. Apenas uma portuguesa integra a tabela Mas o mais curioso na riqueza de Rihanna é que nem foi a música que mais contribuiu para o aumento da sua conta pessoal, mas sim a sua marca de produtos de cosmética. Lançada em 2017 com o enfoque no tema da inclusão feminina, a Fenty Beauty já está avaliada (quatro anos depois) em 1,4 mil milhões de dólares (1,18 mil milhões de euros).

Além disso, também a participação de Rihanna na marca de lingerie Savage x Fenty ter-lhe-á rendido proveitos na ordem dos 270 milhões de dólares (cerca de 227 milhões de euros). A estes valores, a cantora dos Barbados (ilhas das Caraíbas) soma ganhos como atriz e cantora.



As norte-americanas com mais dinheiro



Chama-se Diane Hendricks e é a mulher mais rica dos EUA. É presidente da ABC Supply, um dos maiores distribuidores de telhados, revestimentos e janelas da América e tem uma fortuna de 9,2 mil milhões de euros. Em 2º lugar está Judy Faulkner, presidente da EPIC, software de registos médicos (5,4 M M €) e em 3º Meg Whitman, do Ebay (5,3 M M €). Sheryl Sandberg, do Facebook, surge na 15ª posição (1,6 M M €). Já Kim Kardashian ocupa o 24º lugar, graças aos ganhos com a cosmética e TV (1,03 M M €).