Enquanto, na Alemanha, prosseguem as investigações em torno das alegadas violações praticadas por Till Lindemann, vocalista dos Rammstein, contra várias mulheres, a banda atua esta segunda-feira no Estádio da Luz, em Lisboa, e promete não deixar ninguém dormir. A European Stadium Tour – com que o grupo fundado em Berlim em 1994 anda a promover o álbum ‘Zeit’, composto em plena pandemia – é um espetáculo pensado para impressionar, iluminado com fogo e chamas, e com um volume de som que pode alcançar os 15 quilómetros de raio. Em várias cidades do Mundo por onde este show tem passado choveram as queixas de moradores, protestando contra as “batidas insistentes”.





Com mais de 20 milhões de discos vendidos no Mundo em 30 anos de carreira, os Rammstein têm uma legião de fãs em Portugal, mas este domingo à tarde ainda havia bilhetes (dos 65 aos 95 euros) para assistir ao concerto. As portas abrem às 18h00 e a primeira parte é assegurada pela dupla francesa Abélard.