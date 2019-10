Rodrigues dos Santos fala de seres imortais

Já chegou às livrarias o novo livro de José Rodrigues dos Santos: ‘Imortal’ foi apresentado este sábado pelo escritor na Sociedade de Geografia, Lisboa, e é o seu 20º romance. Dedicada à mãe, que sofre de Alzheimer, a obra aborda temas que passam despercebidas à maioria das pessoas e até dos habituais leitores do jornalista – imortalidade e transcendência.Na base da história está a possibilidade de "o homem poder criar outros seres humanos e atingir a imortalidade", conta aoRodrigues dos Santos, frisando que "o centro do livro é a forma como muitos cientistas acreditam que a medicina vai resolver a morte, e acabar com ela". O romancista alerta para o facto de que "vários homens da ciência acreditam que o primeiro ser humano que nunca morrerá já nasceu, o que emerge de descobertas que permitem resolver problemas de saúde".‘Imortal’ parte de um facto verídico ocorrido em 2018: "Um cientista chinês, numa conferência em Hong Kong, anunciou que tinha manipulado dois embriões humanos e que estes já tinham nascido." "Serão os primeiros seres humanos geneticamente modificados", afirma o autor.José Rodrigues dos Santos vendeu mais de 4 milhões de livros em todo o Mundo. Está publicado em mais de 20 línguas.Sucesso gera receita superior a 100 M de euros. Já chegou ao 1º lugar de vendas no Canadá, França, Suíça, e outros países.‘Imortal’ tem 512 páginas e marca o regresso da personagem Tomás Noronha, um criptoanalista criado pelo autor.