Ruth Marlene em palco no Festival do Berbigão

Será confecionada uma tonelada e meia do bivalve.

Por Margarida Escarameia e João Mira Godinho | 01:30

O 16º Festival do Berbigão na Figueira, aldeia da freguesia de Mexilhoeira Grande, em Portimão, realiza- -se no próximo fim de semana, a 8 e 9 de setembro, nos dois dias entre as 19h00 e a 01h00, no Polidesportivo da Figueira.



O festival gastronómico, em que o berbigão é rei, aposta na diversidade dos pratos com o bivalve. Massa de berbigão, arroz de berbigão, papas de berbigão, rissóis de berbigão ou berbigão ao natural são algumas das propostas. No festival serão confecionadas "cerca de uma tonelada e meia de berbigão", diz a Câmara de Portimão, que, com a Junta da Figueira, apoia a Sociedade Recreativa Figueirense na organização do evento .



A cantora Ruth Marlene e o acordeonista e vocalista Roberto Bernardino, irão atuar no primeiro dia do evento. No segundo, haverá a atuação de Cláudio Rosário, seguido da música tradicional interpretada por Fernando Correia Marques. O festival conta com "mais de 100 voluntários, a trabalhar durante dois dias". A entrada custa 3,50 euros.