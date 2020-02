Sábado é dia da Tauromaquia no Campo Pequeno

Numa altura em que o futuro das touradas no Campo Pequeno é marcado pela incerteza, a praça lisboeta enche-se para celebrar o Dia da Tauromaquia.Este sábado, a partir das 10h00, o evento organizado pela ProToiro oferece um dia recheado de atividades para toda a família. Exposições, artesanato, jogos infantis e demonstrações de toureio, pegas e recortadores são algumas das propostas de um vasto programa, que inclui ainda muita música. Além dos espetáculos de sevilhanas, flamenco e guitarra portuguesa, há concertos de José da Câmara e Teresa Brum, Los Romeros e Toy.Às 18h00, tem início o Festival Taurino, com os cavaleiros António Telles, Ana Batista (que inicia a comemoração dos 20 anos de alternativa), Francisco Palha e Luís Rouxinol Jr., os matadores Nuno Casquinha e João Silva ‘Juanito’, e os forcados Amadores de Santarém e de Lisboa. Os bilhetes custam entre 7,5 euros e 65 euros."Este será um dia de festa, debate e reflexão, para o qual todos estão convidados", disse João Santos Andrade, presidente da ProToiro. Já Rui Bento Vasques espera que o evento seja "um sucesso"."Depois disto, outras coisas irão acontecer", disse aoo diretor de atividades tauromáquicas do Campo Pequeno, que se revela "apreensivo" face ao futuro.Recorde-se que a praça foi comprada pela produtora Everything Is New, de Álvaro Covões, ao fundo Horizon Equity Partners, por cerca de 37 milhões de euros.