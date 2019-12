Estes foram os artistas mais ouvidos do Mundo em 2019 e na última década

As contas estão feitas: o rapper norte-americano Post Malone, de 24 anos, foi o artista mais consumido por streaming através do serviço Spotify (mais de 6,5 mil milhões de streams), seguido por Billie Eilish, Ariana Grande e Ed Sheeran.Os números são relativos ao ano de 2019, porque se pensarmos a nível da década, entre 2010 e este ano, é Drake quem se salienta (com mais de 28 mil milhões de streams). A música do rapper canadiano foi a mais consumida entre os artistas masculinos, enquanto, entre as mulheres, Ariana Grande foi a grande vencedora.Quando se analisam as canções mais ouvidas, o caso muda de figura: nos últimos dez anos, o tema ‘Shape of You’, de Ed Sheeran, triunfou, com mais de 2,3 mil milhões de streams; e a canção mais escutada neste ano foi ‘Señorita’, que juntou as vozes de Camila Cabello e de Shawn Mendes.Nos álbuns, é uma mulher que lidera a lista dos mais ouvidos neste ano: o disco ‘When we all fall asleep, where do we go?’, da cantora revelação Billie Eilish, de 17 anos, bateu ‘Hollywood’ Bleeding’, de Post Malone e ‘Thank u, next’, de Ariana Grande.