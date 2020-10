Série “Dexter” regressa sete anos depois com elenco original

Sete anos depois de ter acabado, a série "Dexter" vai regressar à televisão com novos episódios que juntam o elenco original. O anúncio foi feito pelo canal Showtime.

Serão dez os episódios a realizar, sendo que a história vai retomar a partir do ponto em que a série tinha parado na oitava temporada.

Michael C. Hall, o ator que dá vida ao assassino em série Dexter Morgan, vai regressar ao pequeno ecrã e de acordo com Gary Levine, presidente da Showtime, há um motivo muito simples para recuperar este personagem nesta altura: "Só iríamos buscar esse personagem único [Dexter] se pudéssemos encontrar uma abordagem criativa que fosse digna do brilhantismo da série original", disse.

Esta mini série de dez episódios de "Dexter" deverá estrear em 2021.