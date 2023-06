Série portuguesa "Rabo de Peixe" vai ter segunda temporada na Netflix

A série portuguesa "Rabo de Peixe", criada pelo realizador Augusto Fraga, vai ter uma segunda temporada, revelou esta quinta-feira a plataforma de 'streaming' Netflix.

O anúncio de que haverá uma segunda temporada é feito três semanas depois da estreia desta série de ficção, produzida pela Ukbar Filmes e realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira.

"Por todas as pessoas que se emocionaram, riram e sofreram com aquele grupo de amigos de Rabo de Peixe, prometemos uma segunda temporada emocionante e surpreendente", afirmou o realizador, citado no comunicado da Netflix.



Segundo a empresa, nas duas primeiras semanas de exibição, "Rabo de Peixe" esteve no 'top' global das dez séries mais vistas em línguas que não o inglês.