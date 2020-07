'Sítio do Picapau Amarelo' vai transformar-se em filme

Lembra-se da série brasileira dos anos 70 e 80 ‘Sítio do Picapau Amarelo’? Pois bem, a história vai chegar ao cinema. ‘De Volta ao Sítio do Picapau Amarelo’, assim se chamará a produção, terá uma história inédita, mas todas as personagens criadas pelo escritor Monteiro Lobato (1882-1948).









O filme começa a ser gravado no próximo ano e tem estreia prevista nas salas para 2022. Será realizado por Fabrício Bittar (responsável pelas comédias brasileiras ‘Como se Tornar o Pior Aluno da Escola’ e ‘Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro’), que também assina o argumento com Jim Anotsu. O objetivo é apresentar o ‘Sítio do Picapau Amarelo’ - cujos livros foram escritos entre 1920 e 1947 - a uma nova geração de espectadores.

As histórias giravam em torno das aventuras passadas no Sítio do Picapau Amarelo, onde viviam Dona Benta e a Tia Anastácia, bem como a neta Lúcia, conhecida por Narizinho. Sozinha com as duas idosas, ela criava um mundo de fantasia em que a boneca de pano Emília ganhava vida. Por lá passavam ainda o primo Pedrinho, o Tio Barnabé, Cuca, Saci e o Visconde de Sabugosa, entre outros.





A saga ganhou várias versões televisivas ao longo dos anos mas a mais popular foi, sem dúvida, a produzida pela Globo entre 1977 e 1986, e exibida em Portugal pela RTP. As atrizes Zilka Salaberry e Jacyra Sampaio mantiveram-se como protagonistas ao longo das 10 temporadas. O elenco do filme ainda não é conhecido.