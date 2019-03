Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sociedade Portuguesa de Autores homenageia cultura nacional

Galardões celebraram os melhores projetos de 2018.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Desilusão nos rostos dos vencidos em total contraste com as faces sorridentes dos vencedores da noite marcou, quarta-feira, a cerimónia de entrega do Prémio Autores 2019.



Organizada pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a gala celebrou os melhores projetos culturais estreados o ano passado nas artes visuais, rádio, dança, televisão, literatura, música, teatro e cinema.



"Fizemos uma festa de empenho, num ambiente onde estamos convictos de que todos somos mais pobres sem a cultura", sublinhou ao CM José Jorge Letria, presidente da SPA.



Homenageado com o prémio Vida e Obra, Manuel Alegre considerou-o uma honra por já ter sido atribuído a grandes nomes da cultura lusa. "A escrita e a vida sempre foram inseparáveis", afirmou o escritor. "A minha maior compensação são, por isso, os meus leitores."