Temporada Cruzada Portugal-França 2022: 5,4 milhões de euros para unir culturas

Mais de 200 projetos e cerca de 480 eventos, a realizar em 84 cidades francesas e 55 cidades e vilas portuguesas. Assim será a Temporada Cruzada Portugal-França 2022, uma iniciativa cultural organizada pelos dois países, e cuja programação abrange áreas como os oceanos, a igualdade de género e a juventude, exploradas através de espetáculos, exposições, concertos, conferências, gastronomia e festivais.A temporada, a ter lugar entre fevereiro e outubro deste ano, conta com um orçamento de 5,4 milhões de euros, 3,4 milhões dos quais investidos por França e 2 milhões investidos por Portugal, divididos entre Estado e privados, como a Fundação Calouste Gulbenkian.A abertura oficial terá lugar no dia 12 de fevereiro, com o concerto ‘La Mer’, na Filarmónica de Paris, a cargo de Maria João Pires, acompanhada pela Orquestra Gulbenkian.A apresentação da programação decorreu esta terça-feira numa sessão em streaming a partir do Palácio da Ajuda, em Lisboa, e da Torre Eiffel, em Paris. "A cultura, particularmente atingida pelo contexto pandémico, tende a ocupar o papel principal no quadro de relançamento das nossas economias", disse Graça Fonseca, ministra da Cultura.Na área da cinematografia e artes visuais destaque para a retrospetiva do trabalho de Agnès Varda (Fundação de Serralves, de 1 de abril a 31 de outubro).O Mosteiro da Batalha organiza a exposição ‘Arras e Batalha – Um património da humanidade, uma memória comum’, patente entre março e dezembro.Entre 3 de maio e 30 de outubro o Museu Nacional do Traje, em Lisboa, mostra a exposição de fotografia ‘Viver a sua vida, Georges Dambier e a Moda’.