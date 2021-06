Joias da coroa na nova ala do Palácio da Ajuda

O Museu do Tesouro Real vai abrir ao público em novembro e receberá mil joias da coroa portuguesa. Ficará situado na nova ala do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, esta segunda-feira inaugurada, projeto que marca a conclusão de uma obra com 226 anos.O novo museu nacional funcionará numa caixa-forte de alta segurança, dentro do edifício agora acabado, mas totalmente separado das duas torres laterais, criadas para aumentar as acessibilidades do Palácio da Ajuda, indicou o arquiteto João Carlos Santos, responsável pelo projeto da Direção-Geral do Património Cultural. Na inauguração da nova ala, cujo projeto foi lançado há quatro anos, estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.O novo edifício, na ala poente do Palácio, tem uma estrutura em vidro com lâminas, que deixa entrar a luz no interior, e acolhe, no 3º e no 4º pisos, a caixa-forte com 40 metros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura que irá receber, em 72 vitrinas repartidas por 11 núcleos, o acervo do museu, "uma coleção de valor incalculável, considerada uma das mais valiosas do Mundo, e nunca exposta na totalidade", disse João Carlos Santos.A nova ala custou 31 M €. Investimento resulta do acordo entre Estado, Turismo de Lisboa e Câmara, que entrou com 17 M €, obtidos através do fundo de desenvolvimento turístico.A primeira pedra do Palácio foi lançada em novembro de 1795, pelo príncipe regente, D. João, mas a conclusão ficou adiada até hoje por várias vicissitudes.Desde maio está patente, também no Palácio da Ajuda, uma exposição temporária dedicada a D. Maria II