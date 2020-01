O grupo musical 'The Strokes' é mais um dos confirmados no cartaz do NOS Alive de 2020.



De acordo com a publicação da página oficial do evento, a banda icónica vai subir ao palco NOS Stage a 11 de julho, no mesmo dia que os já confirmados 'Da Weasel', 'Two Door Cinama Club', 'Haim', 'Parcels', 'Wolf Parade' e 'Alec Benjamin'.



Em atualização

