Da Weasel de volta as palcos: “Estava na hora de reunir”

Melhor do que três dias no NOS Alive, só mesmo quatro. O festival que decorre anualmente no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, vai ter um dia extra, a 8 de julho, que se junta assim aos anteriormente anunciados 9, 10 e 11.A novidade foi avançada esta quinta-feira por Álvaro Covões, da Everything Is New - que produz o evento -, no decorrer de uma conferência de imprensa no Palácio dos Anjos, Algés, onde foi revelado o primeiro nome do novo dia: Kendrick Lamar.Covões anunciou ainda que também a cantora norte-americana Angel Olsen já está fechada para a edição do próximo ano, atuando a 10 de julho. Recorde-se que, já esta semana, a banda de rock norte-americana Faith No More tinha sido anunciada para tocar nessa mesma data.Ainda a sete meses de distância, o NOS Alive continua a ter como uma das suas principais bandeiras a reunião dos Da Weasel, eles que chegaram a atuar na primeira edição, em 2007, e que agora regressam para gáudio de milhares de fãs."Se calhar há cinco anos isto não era possível. Mas entretanto houve uma série de coisas que se conjugaram. Nós não nos reunimos porque o Alive nos convidou. Reunimo-nos porque estava na hora", afirmou Carlão aoO novo passe de 4 dias custa 189 euros. Quem adquiriu o passe de 3 dias (9,10 e 11 julho) poderá fazer uma mudança para o passe de 4 dias (acrescenta dia 8). Para isso, deve dirigir-se ao local onde fez a compra.O festival vai realizar a sua 14ª edição, tendo reunido até agora um total de 1,8 milhões de pessoas nas 13 edições anteriores. O festival começou com três palcos mas, no próximo ano, já contabilizará sete.Entre os nomes já anunciados pela organização destaque para Taylor Swift e Alt-J (dia 9), Billie Eilish, Caribou e Cage The Elephant (dia 10) e Two Door Cinema Club e Walf Parade (dia 11).