Um brinde à vida vencedor de Óscar para ver nos cinemas

Há cerca de dois anos, na Dinamarca, o realizador Thomas Vinterberg partilhou com o ator e amigo Mads Mikkelsen um vídeo hilariante (‘2 Incredible Drunk Men’) que mostra dois homens bêbados a tentarem colocar um tronco numa bicicleta. O filme deixou-os rendidos e serviu de ponto de partida para ‘Mais uma Rodada’ (‘Druk’ em dinamarquês), que chega esta quinta-feira às salas portuguesas, depois de arrecadar o Óscar para Melhor Filme Internacional.Reféns das suas vidas monótonas, tanto a nível pessoal como profissional, quatro amigos professores decidem colocar em prática a teoria do psiquiatra norueguês Finn Skårderud, que defende que os seres humanos nascem com um défice de álcool no sangue de 0,05%. Por isso começam a beber, apenas no horário de trabalho, até atingirem esta taxa de alcoolemia."Existe muito moralismo à volta do álcool na Dinamarca. E estamos a falar de um país onde as pessoas fingem ser razoáveis, ao mesmo tempo que bebem como umas loucas", explica Vinterberg, para quem o filme é uma celebração à vida. "Perdi a minha filha [Ida, de 19 anos, num acidente de viação] quatro dias depois de ter começado as filmagens. Fi-lo para honrar a sua memória, para honrar a sua vida", diz o cineasta, que filmou na sala de aula de Ida, com colegas da jovem como figurantes.‘Mais uma Rodada’ vai ganhar um remake nos Estados Unidos e Leonardo DiCaprio é apontado como o preferido para substituir Mikkelsen no filme de Hollywood.