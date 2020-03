Van Gogh: viagem única pela vida e obra de um génio

Normalmente, a regra é para ‘não tocar!’. Mas na exposição ‘Meet Vincent van Gogh’, que pode ser vista no Terreiro das Missas, em Belém, Lisboa, a ordem é para mexer e interagir o máximo possível. ‘Por favor, toque’ é o lema desta mostra que dá a conhecer a vida e obra do conceituado pintor do séc. XIX, recriando os locais mais emblemáticos da sua vida, como o café Le Tambourin, Paris, o hospital de Saint-Rémy, onde esteve internado, ou a Casa Amarela, Arles.Willem van Gogh, de 66 anos, sobrinho bisneto de Vincent van Gogh, marcou presença na inauguração da exposição, produzida pelo Vincent van Gogh Museum, em Amesterdão, em parceria com a UAU, e revela a emoção de trazer esta ‘máquina do tempo’ até Lisboa. "Havia imensos quadros dele [van Gogh] lá em casa.O dos girassóis estava pendurado na sala, por cima de um sofá. E o das amendoeiras em flor, que é o meu favorito e que foi pintado para celebrar o nascimento do meu avô [Vincent Willem van Gogh, filho de Johanna van Gogh-Bonger e de Theo van Gogh, irmão do artista], também estava pendurado nessa divisão", conta Willem van Gogh, que não é, no entanto, o único descendente direto de Johanna van Gogh-Bonger e do irmão mais novo do pintor. "Tenho várias sobrinhas e sobrinhos, que também descendem do Theo", desvenda. "Eles também estão ativamente envolvidos na coleção do museu", afirma.Paulo Dias, diretor da UAU, diz que "mais do que a obra, ‘Meet Vincent van Gogh’ permite aos visitantes descobrir o homem, apelando aos sentidos e transportando-nos para a sua vida. Ao longo do percurso, dividido por galerias, os visitantes podem escutar, sentir, observar e até cheirar os locais onde viveu o pintor.No Campo de Trigo, ouve-se o som do tiro que Vincent disparou sobre si próprio. Pode ainda sentar-se à mesa do Café Tambourin, em Montmartre, conviver com Os Comedores de Batatas ou tirar uma selfie no quarto de van Gogh. Um audioguia incluído no preço do bilhete (que vai dos 9 aos 36 euros) debita histórias narradas por familiares e amigos próximos do artista, baseadas nas suas cartas pessoais, que fazem parte de uma coleção exclusiva do van Gogh Museum.Theo van Gogh e Johanna van Gogh-Bonger foram, em 1890, pais de Vincent Willem van Gogh, que, em 1962, criou a Fundação Vincent van Gogh, que gere o espólio do artista pós-impressionista. Em 1973, esse património foi cedido ao Museu Van Gogh, um dos mais visitados de Amesterdão, na Holanda.milhões de euros foi o valor pelo qual foi vendido o quadro ‘Portrait of Dr. Gachet’, em 1990, a obra mais cara do pintor holandês até hoje.Vincent van Gogh nasceu a 30 de março de 1853 em Zundert, Países Baixos. Morreu a 29 de julho de 1890, aos 37 anos, em Auvers-sur-Oise, França, com um tiro no peito, alegadamente desferido pelo próprio.Van Gogh conviveu com Edgar Degas, Georges Seurat, Paul Signac, Émile Bernard e Paul Gauguin, sendo influenciado por estes artistas. Mas ao longo da sua vida, o artista vendeu só um quadro: ‘O Vinhedo Vermelho’.Desde pequeno teve uma vida difícil, marcada pela pobreza, miséria e doenças. O irmão mais novo, Theo, foi uma figura primordial na vida de van Gogh, uma vez que o ajudou durante grande parte da vida.Em maio de 1889, depois de ter cortado a própria orelha após uma discussão com Gauguin, van Gogh internou-se no hospital psiquiátrico de Saint-Rémy, na Provença, onde ficou durante cerca de um ano.