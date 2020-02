Viagem ao passado para visitar Van Gogh

A exposição ‘Meet Vincent van Gogh’ chega a Portugal dia 28, depois de passar por cidades como Pequim, Barcelona e Seul, e de ser vista por mais de dois milhões de pessoas. O Museu Van Gogh de Amesterdão associou-se à produtora UAU para contar a história do homem por detrás do artista no Terreiro das Missas, em Belém, onde a palavra de ordem é só uma: interagir.Ao longo da mostra são recriados os principais locais da vida do pintor, como o café Le Tambourin, em Paris; o asilo de Saint-Rémy, onde esteve internado; a Casa Amarela em Arles, onde morou, com as cores, sons, cheiros e paisagem da Provença a tornar a experiência ainda mais realista.Através de projeções, filmes, jogos de sombras (em que o artista discute com Gaugin) e fotografias é possível conhecer e até ‘ser’ Van Gogh, com os visitantes a serem desafiados a aplicar as técnicas desenvolvidas pelo pintor holandês, a sentar-se à mesa com os Comedores de Batata, a tirar uma selfie no quarto do artista ou tocar na tinta da sua paleta, ao mesmo tempo que ouvem as histórias por detrás de cada obra de arte. Ao longo do trajeto, um audioguia (em versão infantil e adulta) gratuito fornece informações detalhadas sobre Van Gogh.milhões de euros. Valor pelo qual foi vendido ‘Retrato de Dr. Gachet’, o quadro mais caro de Van Gogh vendido até hoje.Vincent Willem van Gogh nasceu a 30 de março de 1853 em Zundert, uma pequena aldeia holandesa. Morreu em Auvers, França, a 29 de julho de 1890, praticamente no anonimato.Bilhetes para ‘Meet Vincent van Gogh’ já podem ser adquiridos e custam entre 9 e 27 €. Exposição está patente até 31 de maio.