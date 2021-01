O primeiro filme da Pixar (Disney) com um protagonista negro, ‘Soul: Uma Aventura com Alma’, está a gerar polémica... em Portugal. Tudo porque a versão original norte-americana conta com atores negros nas vozes (Jamie Foxx é o protagonista) enquanto que, na versão portuguesa, a dobragem foi feita por atores brancos, nomeadamente por Jorge Mourato, que dá voz à personagem principal, Joe.