‘Balada do Desterro - Zeca Afonso’ é uma banda desenhada lançada esta semana para assinalar o 94.º aniversário do nascimento do cantautor português. Escrito pela autora galega Teresa Moure, com ilustrações da portuguesa Maria João Worm, o livro, que tem a chancela da editora Tradisom (30 euros), romanceia a vida de José Afonso, centrando-se na sua relação com África, em particular com Moçambique, e com a Galiza, em Espanha, como explicou à Lusa o editor José Moças.









Com um trabalho visual que se assemelha a um teatro de sombras, ‘Balada do Desterro’ aborda a figura feminina na vida do músico, nomeadamente com referência às suas duas filhas, e faz menção à censura do Estado Novo, à prisão de Zeca em Caxias, à revolução do 25 de Abril, e à importância de ‘Grândola, Vila Morena’, tanto em Portugal como na Galiza.

“Entre palavras e silhuetas, as autoras tecem uma rede para sustentar um Zeca mais íntimo do que habitualmente os seus camaradas lembram”, refere a Tradisom.