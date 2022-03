Evan Rachel Wood (34 anos), que no ano passado acusou o ex-namorado Marilyn Manson de abusos sexuais, exige que o YouTube retire um dos videoclipes do músico, referente à canção ‘Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)’, no qual a atriz participa.O pedido já deu mesmo origem a uma petição que já soma milhares de assinaturas.Este é o vídeo que está no centro da polémica porque Manson (53 anos) terá mantido relações sexuais não consentidas com a atriz durante a sua gravação.