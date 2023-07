“Vou para estar melhor que todos”: António Ribeiro Telles Filho prepara-se para corrida

Está marcada para dia 14, no Campo Pequeno, Lisboa, a corrida de alternativa de António Ribeiro Telles Filho, isto no mesmo ano em que o pai, António Ribeiro Telles, completa 40 anos de ‘profissionalização’ e em que David Ribeiro Telles, avô do cavaleiro, faria 80 anos de toureiro. Por tudo isto, a emoção e ansiedade sentidas são impossíveis de esconder. “Ter a alternativa no ano em que o meu avô faz 80 anos de toureiro, o meu pai 40 de alternativa e poder tê-lo a meu lado neste cartel é sempre especial”, revela António Ribeiro Telles Filho, acrescentando: “Vou para estar bem e para estar melhor que todos.”





Ao evento juntam-se outros do clã: Manuel Telles Bastos, João Ribeiro Telles e o praticante Tristão Telles de Queiroz. “Estarem 5 toureiros de uma casa só, graças a um senhor que é o meu avô, é um sentimento único. Está uma corrida grande, ao nível do Campo Pequeno. Naquele dia, o Cam- po Pequeno vai estar para os Ribeiro Telles”. Os toiros são de David Ribeiro Telles, os forcados de Santarém e Vila Franca.