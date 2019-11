Xutos & Pontapés atuam com orquestra para celebrar 40 anos de carreira

Os Xutos & Pontapés estão a preparar um concerto muito especial para celebrar os 40 anos de carreira. No dia 1 de maio do próximo ano, Tim e a sua banda sobem ao palco da Altice Arena, em Lisboa, com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, num espetáculo que juntará perto de uma centena de músicos em palco, foi esta sexta-feira anunciado na página oficial do Facebook do grupo.Nesse dia, "em palco estarão mais de 70 músicos e instrumentos clássicos tocando as músicas com arranjos do português Mário Laginha, o brasileiro Ricardo Cândido, o norte-americano Saunders Choi e o francês Nicolas Mazmanian, numa experiência musical única", pode ler-se no texto, onde ainda se assegura que "não faltarão todos os grandes êxitos destes 40 anos de história"."Esta tournée dos Xutos & Pontapés - XL - é tão grande que merece um acontecimento especial", diz Tim. "Por isso pensámos num concerto com uma grande orquestra dirigida pelo maestro Osvaldo Ferreira", acrescenta Kalú. Já Gui diz que a banda está ansiosa "para ver o resultado da fusão" na sua música "com uma orquestra"."Esperamos que isso se transforme num grande espetáculo e numa ideia que seja um pouco diferente que vocês possam desfrutar com muita força", remata Osvaldo Ferreira.Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e os preços variam entre 25 euros (Balcão 2), 35 euros (Balcão 1 e Plateia B), 40 euros (Balcão 0), 45 euros (Plateia A), 60 euros (Plateia VIP) e 80 euros (Plateia VIP - 40 anos).