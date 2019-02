Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zambujo "do avesso" no Porto e em Lisboa

Cantor alentejano sobe hoje ao palco do Coliseu da cidade Invicta e dias 1 e 2 de março ao dos Recreios de Lisboa.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Advertência: o espetáculo que António Zambujo leva este sábado ao Coliseu do Porto e dias 1 e 2 de março ao de Lisboa é muito mais do que um concerto de fado.



No final do ano, o músico virou a sua sonoridade ‘do avesso’ e aquilo que agora tem para mostrar, em palco, são canções muito mais perto das suas influências anglo-saxónicas e muito mais afastadas do universo fadista.



No disco, lançado em novembro do ano passado e sugestivamente intitulado ‘Do Avesso’, António Zambujo fez vir ao de cima outras influências como "Tom Waits, Beatles ou Beach Boys", como especifica, mas "sempre em português", salvaguarda.



O mesmo é dizer que pelos palcos dos coliseus vão passar novas canções e composições, todas desenhadas a fio de prumo, com todo o rigor de quem, mais do que nunca, cedeu à inquietação artística.



"Com o público que temos e com os discos que já vendemos, se calhar há fórmulas que funcionam, mas vou repetir-me para quê? Acho que é mais estimulante haver inquietação. Eu gosto de pensar na ideia de reconquistar as pessoas que outrora já conquistei. Já tive grande sucesso com a ‘Pica do Sete’, a ‘Lambreta’, o ‘Zorro’ ou o ‘Reader’s Digest’, mas não acho que tenha que repetir isso", justifica.



Mais arrojado e por ventura mais arrebatador por força de algumas surpresas, Zambujo regressa a duas salas que já conhece bem e onde já foi muito feliz, para apresentar as novas composições e recordar os maiores temas da carreira.