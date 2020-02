Zeca Pagodinho: "Se brasileiro samba, português também"

Zeca Pagodinho, um dos grandes nomes do samba, está de regresso a Portugal. A sua ‘Roda de Samba’ sobe hoje ao palco do Casino Estoril.– Que espetáculo é este que traz a Portugal?– É um projeto que tem feito grande sucesso no Rio de Janeiro. Está sempre lotado. É um espetáculo que tem todos os sambas que as pessoas conhecem da minha carreira.- Que encanto tem o samba tocado e cantado em Portugal numa altura em que por cá ainda se vive o inverno?- Cantar em Portugal é muito legal. Eu já passei pelo Coliseu várias vezes, e posso assegurar que se o brasileiro samba, o português também.- Tem uma escola de música para crianças. É de pequenino que se aprende o samba?- Na verdade, é uma instituição de solidariedade. Aprende-se música mas também se ensina outras matérias, desde a informática até às línguas, como o espanhol e o inglês.- Como é que é a sua relação com Portugal?- Tenho bisavó portuguesa e posso dizer que conheço tudo. Sempre que vou a Portugal, por exemplo, vou aos fados. Até já gravei com a Raquel Tavares. Dou-me sempre bem em Portugal.n