12 jogadores apanhados em orgia com sete mulheres no relvado de clube de futebol norueguês

Jogadores do clube de futebol norueguês Brann SK foram apanhados pelas câmaras de segurança em cenas de sexo no relvado com sete mulheres.A orgia ocorreu a 10 de agosto e envolveu 12 atletas. Um foi expulso do clube, outro saiu por iniciativa própria e os dez restantes repreendidos.

O caso veio agora a público porque um dos jogadores, cujo nome não foi revelado, foi acusado de abuso sexual por parte de uma das mulheres envolvidas. O futebolista em questão já negou as as acusações.





Segundo a investigação, os 12 jogadores jantaram juntos antes de, nessa noite, voltarem ao estádio acompanhados por sete mulheres. Foram apanhados por câmaras de vigilância em vários atos sexuais em pleno relvado e nos balneários do estádio do Brann SK. “O clube está a trabalhar intensamente com as autoridades para chegar ao fundo desta situação, que constitui uma séria falha na confiança que tínhamos nestes 12 atletas.



A investigação mostrou o desrespeito de várias regras, normas gerais, restrições da Covid-19 e a expectativa de razoabilidade que temos para com todos os nossos funcionários.



Por isso, decidimos despedir um jogador e dar aos outros um aviso escrito”, lê-se num comunicado do clube. “Se alguém teve uma má experiência no nosso estádio, temos de pedir desculpa. O que aconteceu é inaceitável, um crime e queremos distanciar-nos ao máximo disso”, acrescenta Vibeke Johannesen, diretora-geral do Brann SK.