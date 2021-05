Cátia Azevedo estabelece novo recorde nacional nos 400 metros

A atleta Cátia Azevedo melhorou hoje o recorde português dos 400 metros, ao bater uma marca sua de 2019 com o tempo de 51,63 segundos, durante o 'meeting' de Jaén, em Espanha.

Cátia Azevedo, que se aproximou dos mínimos de qualificação por marca para Tóquio2020 (51,35), estabeleceu pela terceira vez o novo recorde nacional, depois de o fazer em 2016 (51,63), em 2019 (51,62), retirando-lhe hoje outro centésimo.

O resultado foi conseguido na final 1, na qual conseguiu ser a segunda mais rápida, atrás apenas da dominicana Marileidy Paulino, que correu a distância em 50,25.

Na final 2 da distância, ganha pela dominicana Fiordaliza Cofil (52,29), Dorothé Évora foi quinta (54,48, a melhor marca pessoal do ano) e Juliana Guerreiro sexta (54,59, recorde pessoal).

O 'meeting' de Jaén, na cidade de Andújar, teve ainda outro momento de destaque para Portugal, que ocupou os dois primeiros lugares no lançamento do peso: Tsanko Arnaudov foi o primeiro e Francisco Belo, já qualificado para Tóquio2020, o segundo, ambos com um lançamento de 20,25 metros como melhor marca.

Para Arnaudov, o melhor resultado da temporada ficou ainda assim longe do apuramento por marca para os Jogos, cifrado nos 21,10 metros.

No salto em altura, Gerson Balde foi o quarto classificado, com um salto de 2,14 metros, a mesma marca do terceiro classificado, numa prova ganha pelo porto-riquenho Luis Castro Rivera (2,22).

Nos 100 metros barreiras, Catarina Karas foi quarta e última da final 2, com um tempo de 14,87 segundos.

Nos 1.500 metros, Isaac Nader conseguiu o quarto melhor tempo, 3.37,15 minutos, recorde pessoal, com Evelise Veiga também em quarto, no triplo salto, com a melhor marca de 13,69 metros, o melhor registo pessoal de 2021.

André Pereira não concluiu a corrida de 3.000 metros obstáculos, enquanto Ruben Antunes foi sétimo no martelo, com 69,67 metros.

