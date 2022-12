Marta Paço novamente campeã mundial de surf adaptado

A portuguesa Marta Paço sagrou-se esta sexta-feira, pela segunda vez consecutiva, campeã mundial de surf adaptado, ao conquistar a medalha de ouro na categoria VI 1 (cegos).

"Este título, apesar de ser o segundo, foi o mais especial. Há uma semana que estou com esta equipa e tem sido a melhor semana que já passei em campeonatos. Temos feito imenso surf e temo-nos divertido muito, o que ajudou a fazer a performance e as notas que acabei por fazer", disse, citada pela assessoria da Federação Portuguesa de Surf (FPS).

Em Pismo Beach, na California, a portuguesa terminou a bateria final com 15 pontos (6,00 e 9,00 nas melhores ondas).

"É muito difícil descrever o que sinto. É a realização e a recompensa do trabalho que temos vindo a fazer com o meu treinador Tiago Prieto, não só nos últimos meses na preparação deste campeonato, como ao longo dos anos", referiu.

Nos restantes lugares do pódio ficaram a francesa Valentine Moskoteoc, com 9,20 pontos (4,73 e 4,47), e a norte-americana Barbie Pacheco, com 3,60 (1,83 e 1,77).

A surfista de Viana do Castelo esteve acompanhada na água pelo seu treinador Tiago Prieto.

Depois de ter sido quarto na última edição, Camilo Abdula qualificou-se, pelo segundo ano consecutivo, para a final da categoria Stand 1, depois de ter batido o japonês Suguru Nara e o checo Miloslav Brzak.

"É o meu segundo ano nas finais. Foi muito difícil, mas estou na final e agora é surfar o meu melhor e ver o que acontece", afirmou.