O jogador não conteve as lágrimas com a derrota da seleção colombiana.

09:53

James Rodríguez foi o rosto da desilusão após a derrota da Colômbia esta terça-feira. O colombiano não jogou devido a uma lesão e o ponto final da seleção colombiana no Mundial 2018 deixou o futebolista desiludido.

O futebolista decidiu partilhar no Instagram o que sentiu com a derrota e surgiu em lágrimas e com um emoji de 'coração partido' na descrição.



A imagem conta já com mais de três milhões de gostos.