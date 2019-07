Abel Ferreira arranca no PAOK com derrota

Estreia desapontante para Abel Ferreira. O PAOK, da Grécia, perdeu frente ao AZ Alkmaar, da Holanda, por 1-0, em jogo particular realizado em Amesterdão. Calvin Stengs, com o pé esquerdo, já dentro da área, marcou o único tento do encontro aos 43 minutos.O médio-ofensivo Vieirinha, o outro português no plantel do PAOK, não jogou por estar a recuperar de uma rotura nos ligamentos cruzados do joelho direito.O treinador português rumou na noite de segunda-feira a Amesterdão e apresentou-se desde logo disponível para orientar a equipa no estágio que está a efetuar na Holanda. E também para estar no banco de suplentes na partida diante do AZ Alkmaar.Abel Ferreira saiu do comando dos arsenalistas por 2,5 milhões de euros, apesar da cláusula de rescisão fixada em 10 milhões de euros. Tinha contrato até 2021 com o clube minhoto.No atual campeão helénico, o português assinou contrato válido por três temporadas, a ganhar dois milhões líquidos. Os adjuntos João Martins, Carlos Martinho e Vítor Castanheira acompanharam-no na Grécia.O primeiro teste de fogo ao leme do clube de Salónica será a tentativa de qualificação para a milionária Liga dos Campeões, tarefa que implica passar a terceira pré-eliminatória e o playoff que antecede a fase de grupos.