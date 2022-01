Não caiu bem entre os benfiquistas o abraço que Rui Costa deu a Pinto da Costa, momentos antes do início do clássico para a Liga que o FC Porto venceu por 3-1. “Inqualificável”, escreveu nas redes sociais Francisco Benitez, candidato derrotado à presidência do Benfica nas últimas eleições. Nos sites de adeptos das águias, as críticas foram muitas.