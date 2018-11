Adeptos do Ajax de Amesterdão envolvem-se em desacatos em bar de Lisboa

PSP está desde terça-feira a monitorizar mais de um milhar de ultras holandeses.

Por Sérgio A. Vitorino | 07.11.18

Alguns adeptos do Ajax de Amesterdão envolveram-se na madrugada desta quarta-feira em desacatos num bar da Travessa do Corpo Santo, no Cais do Sodré, em Lisboa.

A PSP, que está desde terça-feira a monitorizar mais de um milhar de ultras holandeses que andam por Lisboa, encontrava-se no local mas não chegaram a ocorrer detenções.

Já ao início da noite, pelas 19h00, centenas de holandeses, embriagados, descolocaram-se ao Estádio da Luz, onde "fizeram barulho" enquanto a equipa treinava no relvado. Algumas dezenas de adeptos das claques do Benfica surgiram depois mas não se terão registado desacatos, uma vez que a PSP deslocou várias equipas para o local.