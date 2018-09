Casal que obrigou a aterragem de emergência a seguir provocou desacatos em bar

Ingleses expulsos de voo da Ryanair em Porto Santo destruíram WC em estabelecimento da ilha.

O casal de ingleses que obrigou um avião a aterrar de emergência esta quarta-feira no Porto Santo, na Madeira, voltou a provocar desacatos num bar da ilha. O Correio da Manhã sabe que depois de expulsos do avião o casal foi até ao bar Mr. Outlet, em Vila Baleira,naquela ilha, onde se voltou a envolver em ofensas tendo destruído uma casa de banho do estabelecimento.



Fonte do bar confirmou ao CM a altercação que só acabaria com a presença de uma patrulha da PSP. A polícia voltou a identificar truculento o casal que, mais uma vez, ficou em liberdade.

Antes deste episódio, recorde-se, um Boeing da Ryanair onde o casal viajava desde East Midlands, no Reino Unido para Tenerife, nas Canárias, Espanha, viu-se obrigado a efetuar uma aterragem de emergência após agressões entre ambos durante o voo.

Fonte do aeroporto madeirense revelou ao CM que foram necessários três agentes da PSP e dois do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para retirar o casal do interior da aeronave. Os dois acabariam por libertados após identificação pelas autoridades tendo continuado a saga destruidora pela noite dentro na pacata ilha atlântica.