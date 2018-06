Adeptos tentam invadir conferência de Bruno de Carvalho

Sportinguistas queriam exigir a demissão do presidente do clube.

22:11



A conferência de imprensa de Bruno de Carvalho foi motivada pelas cartas de rescisão por justa causa de Bas Dost, William Carvalho, Gelson e Bruno Fernandes. Os quatro juntaram-se a Podence e a Rui Patrício e rescindiram os contrato s que mantinham com o clube de Alvalade esta segunda-feira.

Vários adeptos tentaram invadir a conferência de imprensa de Bruno de Carvalho esta segunda-feira à noite, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, para exigirem a demissão do atual presidente do Sporting.Os gritos dos adeptos começaram a ouvir-se quando Bruno de Carvalho respondia às perguntas dos jornalistas presentes na sala. O presidente do Sporting respondeu a tudo, ignorando os clamores que se ouviam de fora e saiu da sala, depois de o porta-voz Fernando Correia dar por encerrada a conferência de imprensa.Os adeptos em causa gritaram insultos contra Bruno de Carvalho.A PSP foi chamada a Alvalade para controlar os adeptos mais exaltados e os jornalistas chegaram a ficar retidos na sala, por falta de condições de segurança para saírem.Antes dos tumultos que motivaram o fim abrupto da conferência de imprensa, o presidente do Sporting afirmou que se demite "na hora" caso os jogadores recuem nas rescisões. Contudo, Bruno de Carvalho coloca duas condições: que os jogadores escrevam uma carta a garantir que regressam ao clube caso a direção se demita e, em segundo lugar, que estes se comprometam a ficar em Alvalade se Bruno ganhar de novo as eventuais eleições.