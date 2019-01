Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adrien diz que tem proposta para voltar ao Sporting

Médio interessa em Alvalade mas não sabe se é o momento certo para voltar.

21:57

Adrien Silva, antigo jogador do Sporting e atualmente no Leicester, confirmou que os leões apresentaram uma proposta para o seu regresso a Alvalade. Em declarações à RTP, o médio garantiu, em todo o caso, que ainda não há uma decisão.



"É uma das propostas que existem, mas ainda não tomei nenhuma decisão. Se o Sporting quer que volte a Alvalade já? Sim, sim. Sempre disse que gostaria de voltar um dia, mas vamos ver se é o momento certo ou não", frisou.



O internacional português cumpre a segunda temporada em Inglaterra mas jogou apenas cinco vezes esta temporada: "É obvio que é um momento delicado para mim e para qualquer jogador que não joga. Mas pronto, há que seguir e continuar o caminho para arranjar uma solução e melhorar daqui em diante".



Habitualmente fora das opções de Claude Puel, o jogador não quis abriu mais o jogo sobre uma eventual saída: "Já são outras histórias que pertencem à direção do Leicester, de fazer escolhas", comentou Adrien.