Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Afinal Rui Vitória fica no Benfica. Vieira explica-se esta quinta-feira

Crise dos encarnados pode ter solução inesperada, após nova reunião no Seixal.

13:26

Afinal Rui Vitória vai ficar no Benfica. Ao que o CM apurou, Luís Filipe Vieira volta a segurar o seu treinador, apesar de toda a contestação de que esta tem sido alvo nas últimas semanas.



A derrota em Munique contra o Bayern por 5-1 parecia ter sido a última gota de água, mas, após reuniões da SAD com o treinador na quarta-feira e na manhã desta quinta-feira, a opção foi pela continuidade do treinador na Luz.



O presidente do Benfica vai explicar esta decisão aos adeptos numa conferência de imprensa esta quinta-feira, sabe o CM.



(Em atualização)