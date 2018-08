Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bancos congelam contas do Sporting a pedido de Bruno de Carvalho

Clube de Alvalade reagiu afirmando que bancos "recusaram participar em tentativa de fraude" e vai apresentar queixa-crime.

21:48

O presidente destituído do Sporting, Bruno de Carvalho, pediu aos bancos para bloquearem as contas do clube e recusarem transações que envolvam a instituição, sabe o CM.



Bruno de Carvalho alega que ainda é o presidente sportinguista e ameaça mover ações cíveis contra os bancos que não cumpram a solicitação.



As instituições bancárias receberam esta informação via e-mail e fax por Alexandre Godinho, advogado de Bruno de Carvalho.



Assim que receberam a informação, os bancos contactaram a Comissão de Gestão do Sporting, liderada por Artur Torres Pereira.



Comissão de Gestão do Sporting reage

Em comunicado, a Comissão de Gestão do Sporting já reagiu. "Invocando os mesmos documento que na passada sexta-feira ilegalmente pretendeu usurpar funções que comprovadamente não são suas, hoje permitiu-se enviar durante o dia cartas a bancos com os quais os SCP mantém relações comerciais, nas quais, na qualidade abusivamente invocada do conselho diretivo do SCP, se permitiu pressionar os referidos bancos para impedir que as contas bancárias do SCP continuem neles a ser movimentadas pelos órgãos do clube legitimamente em funções", lê-se no documento.



"Esta desesperada iniciativa não obteve sucesso, tendo as referidas entidades bancárias recusado participar nesta tentativa de fraude", acrescenta-se.



O CM sabe que o órgão que gere o emblema leonino vai avançar com um processo crime contra Bruno de Carvalho por usurpação de funções e com processos cíveis por danos causados ao Sporting.