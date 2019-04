Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alex Telles: “Marega dá-nos muita confiança”

Brasileiro diz que o grupo está muito forte e com vontade de seguir em frente na Champions.

Por Filipe António Ferreira | 08:49

Alex Telles elege Marega como o jogador mais importante do FC Porto na Champions e diz que é nele que a equipa deposita muitas esperanças para inverter o resultado negativo de 2-0, na segunda mão dos quartos de final diante do Liverpool.



"O jogador que tem feito a diferença, que tem dado força e energia positiva à equipa, é o Marega. Dá-nos sempre muita confiança no ataque. Está a fazer uma grande Champions League e estamos felizes por ele", disse o brasileiro ao site da UEFA.



O lateral esquerdo reconhece que a união dos jogadores tem sido decisiva na campanha na liga milionária: "Os segredos são concentração e trabalho de equipa dos que estão em campo e de todos os que trabalham por fora. A união da nossa equipa tornou-nos mais fortes e, é claro, foi a qualidade de jogo que exibimos em campo que nos permitiu chegar até aqui."



Alex Telles é uma das armas de Sérgio Conceição para inverter a eliminatória trazida de Liverpool. O FC Porto precisa de marcar para anular a desvantagem de dois golos.



O estádio do Dragão deve registar amanhã casa cheia para receber os atuais líderes da liga inglesa.



Críticas à arbitragem

"O que se passou em Liverpool [arbitragem do espanhol Mateus Lahoz] foi nefasto de mais para poder aceitar de cara alegre, numa prova tão importante como a Champions, sobretudo quando já está nos quartos de final", disse esta segunda-feira Pinto da Costa à margem de uma exposição da secção de bilhar do clube.



Entretanto a UEFA escolheu o árbitro holandês Danny Makkelie para dirigir o FC Porto-Liverpool - ‘quartos’ da Champions.



Quaresma pode voltar ao FC Porto

Quaresma (Besiktas) vai regressar ao FC Porto na próxima época avançou o site turco ‘Fanatik’ . O jogador, de 35 anos,está a recuperar de uma grave lesão no tornozelo esquerdo.