FC Porto não se rende na Liga dos Campeões

Dragões começaram praticamente a perder e o 2-0 trouxe as memórias da goleada.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Faltou um bocadinho assim. O FC Porto perdeu em Anfield por 2-0, frente a um Liverpool que é, de facto, superior, mas resta um sabor amargo porque teve oportunidades para trazer algo melhor, com um árbitro que também deixou muito a desejar. O sonho ainda continua presente, só que agora será necessário um FC Porto mais do que perfeito.



Perante o mesmo milionário Golias do ano passado, o Dragão sabia que tinha de controlar os primeiros golpes e contar com um pouco de sorte. Tudo ao contrário. Aos 5’, primeiro remate de Keita, desvio azarado de Óliver e 1-0. Entrada em falso, com muitos passes falhados e perdas de bola. Marega, ontem mais à esquerda, criava algum perigo, mas abria buracos na ala de um limitado Telles. Foi por aí que o Liverpool criou o segundo. Firmino só teve de encostar no lance que iniciara.



Ferida, a equipa de Conceição viu o fantasma da temporada transata, até porque Salah já tinha atirado para o lixo uma prenda de Otávio. A verdade é que, apesar da falta de confiança na posse de bola, Marega teve duas oportunidades de ouro - aos 30’ e 31’ -, com queixas de penálti por marcar pelo meio. Nada assinalado e, entre um par de sustos, veio o intervalo.



A segunda parte começa com um golo anulado ao Liverpool e, a partir daí, tudo diferente. Para melhor. O FC Porto assumiu a posse, conseguiu criar oportunidades, mas falhou em detalhes. Mais especificamente, Marega falhou no detalhe de atirar à baliza. As entradas de Brahimi e Bruno Costa ainda trouxeram mais consistência, só que faltou sempre aquele bocadinho assim. Apito final. Um 2-0 bem amargo.



"Estamos no intervalo, isto ainda não acabou"

Entramos bem no jogo mas sofremos um golo numa bola prensada. O segundo surge de um erro individual. Estávamos em superioridade numérica e a forma como fazem o golo não é normal. Também podíamos ter marcado. O Liverpool foi eficaz", disse Sérgio Conceição. Para depois acrescentar: "Existem alguns casos discutíveis mas não vou comentar a arbitragem. Estamos a meio de uma eliminatória, estamos no intervalo. Apelo ao apoio dos adeptos. Isto ainda não acabou."



Já Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, mostrou-se surpreendido. "Nunca tinha visto o FC Porto com uma defesa assim. Espero que todos os jogos sejam como este."



ANÁLISE

A resposta ao 2-0

A perder por 2-0, aos 26’, e com a goleada do ano passado ainda presente na memória, o FC Porto reagiu bem, principalmente na segunda parte. Conseguiu, aí sim, manter posse de bola e criar oportunidades. Só que Marega não acertou nas redes.



Entrada de mansinho

Muita tremedeira com a bola e demasiada passividade no momento defensivo. As duas faltas feitas durante a primeira parte refletem um pouco essa falta de agressividade. Aspeto da finalização - Marega, essencialmente - não permitiu outro resultado.



Prejudicou os dragões

O braço na bola na área do Liverpool, aos 30’, é motivo para grande penalidade, até pela forma como Alexander-Arnold aborda o lance. Outra falha grave ao não mostrar o cartão vermelho a Salah por entrada violenta sobre Danilo já perto do apito final.



‘Barça’ ou Man. United na ronda seguinte

O vencedor da eliminatória entre Liverpool e FC Porto joga nas meias-finais com o Barcelona ou o Manchester United. A final tem lugar em Madrid (1 de junho).



Casillas somou ontem jogo 176 na Champions

Casillas somou ontem o jogo 176 na Liga dos Campeões. É o recordista da competição, seguido de Cristiano Ronaldo, que tem 160 partidas realizadas.



Reds lideram a Liga inglesa

O Liverpool é líder da Liga inglesa com 82 pontos, mais dois do que o Manchester City, mas com mais um jogo. Faltam cinco jornadas para o fim do campeonato.



Pinto da Costa sem reforços

"Se não sair ninguém do FC Porto, não preciso de ninguém", disse Pinto da Costa em Liverpool sobre a possibilidade de reforçar o plantel.



Pepe e Herrera a dar força

Pepe e Herrera não puderam jogar ontem pelo facto de estarem a cumprir uma partida de suspensão. Mas estiveram em Liverpool com a equipa.



Correrias de Marega mereciam muito mais

Casillas – Nada pôde fazer nos golos do Liverpool.

Maxi – Um corte importante e pouco mais. Ainda assim não comprometeu num jogo esforçado.

Felipe – Deixou Roberto Firmino virar-se e assistir Keita para o 1-0. A bola parecia que queimava.

Militão – Depois do tumulto no arranque do encontro, teve uma exibição meritória nas dobras a Alex Telles.

Alex Telles – Se a cem por cento já é complicado travar Salah, imagine-se vindo de uma lesão. Ligeiramente melhor após o intervalo.

Danilo – Andou às aranhas nos instantes iniciais. Não conseguiu apagar todos os fogos, mas ainda assim não foi dos piores.

Oliver – O ajudante de Danilo também passou as ‘passas do algarve’ no início. Desviou o remate de Keita no primeiro golo.

Otávio – Muita luta, mas pouco discernimento, principalmente no apoio aos homens da frente.

Corona – Foi um importante apoio a Maxi Pereira. andou a ‘fazer piscinas’ no corredor após o descanso.

Moussa Marega - Muitas correrias e duas ótimas oportunidades em que podia e devia ter feito melhor. Ainda assim foi sempre ele que deu esperança.

Soares – Luta desigual com os gigantes Lovren e Van Dijk.

Brahimi – Não foi o agitador que Sérgio Conceição queria.

Bruno Costa – Entrou desinibido mas com pouca bola.

Fernando Andrade – Sem tempo.