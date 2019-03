André Almeida e Ferro regressam aos convocados do Benfica para o 'clássico'

Jogo a contar para a 24.ª jornada da I Liga de futebol disputa-se no sábado.

Por Lusa | 18:00

Os defesas André Almeida e Ferro regressaram esta sexta-feira aos convocados do Benfica, figurando entre as opções para o 'clássico' com o FC Porto, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, que se disputa no sábado.

O treinador Bruno Lage, que volta a contar com o lateral e o central depois de terem cumprido um jogo de suspensão na ronda anterior, deixou de fora Conti, lesionado, e Yuri Ribeiro, que tinham sido chamados para a receção ao Desportivo de Chaves (vitória por 4-0).

Em relação a este encontro, regista-se ainda a inclusão do guarda-redes Svilar, que se junta a Vlachodimos e Zlobin para a deslocação ao Estádio do Dragão, no Porto.